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Станет ли Израиль посредником в переговорах между Украиной и РФ: ответ посольства

13:32 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Станет ли Израиль посредником в переговорах между Украиной и РФ: ответ посольства Фото: заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур (прессслужба посольства)
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Израиль готов стать посредником в возможных переговорах между Украиной и РФ, однако ни одна из сторон этого не просит.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур.

"Израиль всегда готов по мере своих возможностей помогать в любых мирных переговорах, потому что мы ценим мир и ставим ценность жизни превыше всего. Но, думаю, этого привлечения, вероятно, не желает и не просит ни одна из сторон. Это похоже на ситуацию, когда много поваров на одной кухне", - сказала она.

Цур отметила, что есть другие страны, которые помогают и хотят прекратить насилие и остановить войну, а также лучшего как для Украины, так и для РФ.

"Но можно дойти до ситуации, когда привлечений и предложений уже многовато, и все только запутывается. Поэтому, думаю, лучше дать возможность продолжающемуся процессу дойти до конца", - заявила заместитель посла.

Она подчеркнула, что есть процесс, возглавляемый США, и добавила, что Израиль "очень хотел бы увидеть, что они дойдут до какого-то результата".

Напомним, в марте 2022 года тогдашний премьер Израиля Нафтали Беннет побеседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Перед этим Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить кризис с российским диктатором. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

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