Чи справді РФ вдарила по F-16 та Mirage у Луцьку? Відповідь експерта
Після недавнього російського ракетного удару по Луцьку в українському суспільстві почали ширитися припущення про можливе знищення винищувачів F-16 чи Mirage.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів майор запасу НГУ Олексій Гетьман.
Однак він наголосив: доказів втрати авіації немає, а сама інформація про розміщення літаків - потенційно дезінформаційна для ворога.
"По летовищу можна бити, якщо бити просто по посадковій смузі - це неприємно, але його можна відремонтувати доволі швидко", - зазначив Гетьман.
За його словами, літаки, які Україна готується приймати, зокрема Mirage та F-16, не базуються в одному місці, а тим більше - не завжди перебувають в Україні. У разі потреби їхнє обслуговування або профілактику можна проводити за межами держави - у Польщі, Румунії чи в інших країнах-партнерах.
Експерт пояснив, що авіація постійно переміщується як всередині України, так і за її межами. Окрім того, підготовлені спеціальні сховища, які ускладнюють можливість ворогу виявити точне місцеперебування літаків.
"Ворогу доволі важко знайти, де саме знаходяться ці наші літаки", - сказав він, додавши, що російська сторона, ймовірно, діяла на підставі хибної інформації або навмисної дезінформації української сторони.
Коментуючи чутки про знищення літаків, експерт підкреслив: "Ми ж не чули про втрату наших літаків. Не чули. А я не думаю, що ми б це приховували"
Він також зазначив, що навіть у випадку втрати літака офіційні джерела зазвичай надають кілька можливих версій причин падіння - наприклад, уламки "Шахеда" або дружній вогонь. Але сам факт втрати не замовчується.
"Ми не можемо так робити, на нас дивиться весь світ, як ми подаємо інформацію. І ми не маємо права, як росіяни, так відверто брехати", - резюмував Гетьман.
Обстріл України у ніч на 9 липня
Минулої ночі Україну атакували понад 700 ударних дронів, а також крилаті ракети "Іскандер-К" та аеробалістичні "Кинджали".
За словами начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната, однією з головних цілей для ворога був аеродром.
Більшість цілей прилетіла на Луцьк. Зокрема, місто вразили чотири ракети "Кинджал". Зеленський назвав удар росіян "показовою атакою".
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