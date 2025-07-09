Действительно ли РФ ударила по F-16 и Mirage в Луцке? Ответ эксперта

После недавнего российского ракетного удара по Луцку в украинском обществе начали распространяться предположения о возможном уничтожении истребителей F-16 или Mirage.

Однако он подчеркнул: доказательств потери авиации нет, а сама информация о размещении самолетов - потенциально дезинформационная для врага.

"По аэродрому можно бить, если бить просто по посадочной полосе - это неприятно, но его можно отремонтировать довольно быстро", - отметил Гетьман.

По его словам, самолеты, которые Украина готовится принимать, в частности Mirage и F-16, не базируются в одном месте, а тем более - не всегда находятся в Украине. В случае необходимости их обслуживание или профилактику можно проводить за пределами государства - в Польше, Румынии или в других странах-партнерах.

Эксперт пояснил, что авиация постоянно перемещается как внутри Украины, так и за ее пределами. Кроме того, подготовлены специальные хранилища, которые затрудняют возможность врагу выявить точное местонахождение самолетов.

"Врагу довольно трудно найти, где именно находятся эти наши самолеты", - сказал он, добавив, что российская сторона, вероятно, действовала на основании ложной информации или умышленной дезинформации украинской стороны.

Комментируя слухи об уничтожении самолетов, эксперт подчеркнул: "Мы же не слышали о потере наших самолетов. Не слышали. А я не думаю, что мы бы это скрывали"

Он также отметил, что даже в случае потери самолета официальные источники обычно предоставляют несколько возможных версий причин падения - например, обломки "Шахеда" или дружественный огонь. Но сам факт потери не замалчивается.

"Мы не можем так делать, на нас смотрит весь мир, как мы подаем информацию. И мы не имеем права, как россияне, так откровенно врать", - резюмировал Гетьман.