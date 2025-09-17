Представник аптек пояснив зниження продажів ліків "Дарниці": є дешевші аналоги

"Річ у тім, що більшість лікарських засобів, які належать до портфелю "Дарниці", мають аналоги вітчизняного виробництва за нижчими цінами", - зазначив Коляда.

Як він пояснив, відповідно до ініціативи МОЗ, мережа аптек мала збалансувати асортимент на користь більш доступних позицій, щоб пацієнти витрачали менше грошей на необхідні ліки.

"Достатньо порівняти ціни на прайс-агрегаторах на, скажімо ранітидин чи каптопрес (один з лідерів продажів "Дарниці") у різних виробників, щоб зрозуміти загальну тенденцію і цінову політику найбільших фармгравців", - каже СЕО мережі аптек "Подорожник".

Коляда зауважує, що "Дарниця" виграє розкрученістю бренду, але програє ціною. Адже така сама упаковка ранітидину від "Фармацевтичної компанії "Здоров’я", коштує на 10 грн дешевше.

За відсутності маркетингових договорів, на чому, за словами Тараса Коляди, наполягала сама "Дарниця", виробники мають рівні умови для конкуренції за полицю. У такій ситуації попит перемикається на доступніші бренди, що й вплинуло на обсяги закупівель.

"Звичайно, це не могло не вплинути на обсяги закупівель продукції від "Дарниці". Загалом дивною є така концентрація уваги не на ринку в цілому, а на конкретному генеричному виробнику", - підкреслюють у мережі "Подорожник".

Водночас Тарас Коляда зазначає, що у "Дарниці" є препарати, які не мають повних аналогів на українському фармринку такі як, наприклад, неоспастил.

"Вони поза ціновою конкуренцією, і звичайно, намагаючись пропонувати клієнтам найбільш повний асортимент ліків, ми продавали, продаємо і будемо їх продавати", - наголошує керівник мережі аптек.