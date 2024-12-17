Чи скасує Київ комендантську годину на Новий рік: позиція КМВА
У Києві не збираються скасовувати комендантську годину на Новий рік, а також скорочувати її тривалість. Тож перебувати на вулиці буде заборонено з півночі до 5 ранку, як і у всі інші дати.
Про це РБК-Україна повідомили у Київський міський військовій адміністрації.
Що треба знати про комендантську годину на свята
"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", – заявив речник КМВА Михайло Шаманов.
Додамо, що час дії комендантської години визначається за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. Відповідний аналіз та оцінка здійснюється військовим командуванням на постійній основі.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
"Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу", – пояснили у коментарі РБК-Україна у Київській міській державній адміністрації.
При цьому, скоріш за все, роботу метрополітену не продовжать, оскільки комендантська година залишилась без змін. Зараз столична підземка стандартно працює 06:00 до 23:00, а також цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги. Наземний транспорт працює із 5.30 до 23.30.
"Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з врахуванням тривалості комендантської години", – зазначили у КМДА.
Нагадаємо, що торік у Києві також не скасовували комендантську годину та не скорочували термін її дії на Новий рік.
Якими будуть різдвяно-новорічні свята 2025 у Києві
У цілях безпеки Департамент культури не проводитиме традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях столиці.
"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації", – пояснили у Департаменті.
Зазначимо, що 6 грудня на Софійській площі засвітили головну ялинку країни, вона простоїть до 10 січня.
Читайте також про те, що у столичних закладах дошкільної освіти у грудні проводять новорічні заходи для дітей. Рішення про організацію свята ухвалює керівництво садочків. У більшості випадків батьків не допускають на заходи, оскільки у разі оголошення повітряної тривоги, укриття не зможуть помістити усіх присутніх.
Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, коментар Київської міської державної адміністрації та дані із сайту Київпастрансу.
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