Чи схвалять в ЄС вступні переговори з Україною та програму на 50 млрд євро

Чи виконала Україна вимоги ЄС для старту переговорів

Україна виконала всі узгоджені з Європейською комісією рекомендації, які отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС. Окрім того, парламент проголосував в цілому за 3 ключові закони, визначені Єврокомісією, як додаткові кроки у Пакеті розширення від 8 листопада 2023 року. Крім того, Урядом схвалено законопроєкт про доброчесне лобіювання за європейськими стандартами та зареєстровано у Верховній раді України.

Про загрозу блокування з боку Угорщини

Дискусії з нашими партнерами щодо початку перемовин про вступ України до ЄС тривають. На сьогодні маємо підтримку 26 країн-членів. Жодних сумнівів у нашій відданості реформам та результатах немає.

Ми продовжуємо двосторонній діалог з угорською стороною. Днями я мала особисту зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, під час якої ми обговорили всі ключові питання, зокрема щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та домовились спільно працювати над імплементацією відповідних рішень.

З огляду на зазначене, Україна не бачить об’єктивних причин для блокування рішення про відкриття переговорів щодо членства. Водночас є розуміння, що на порядку денному засідання Європейської ради є широкий перелік питань, і позиція Угорщини визначається не лише Україною. На сьогодні є можливості для діалогу та знайдення рішення для відкриття перемовин.

Чи схвалить ЄС програму підтримки на 50 млрд євро

Україна має підтримку держав-членів ЄС в питанні надання пакета фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро. Є розуміння, що ухвалення цього рішення є питанням економічної стабільності та виживання України.

Водночас відповідна допомога є частиною загальної бюджетної рамки Європейського союзу, і є певні дискусії щодо бюджетних питань. Але серед партнерів є чітке розуміння про те, що підтримка України має продовжуватись.

На зустрічах у Брюсселі підкреслила критичну важливість продовження макрофінансової підтримки для України, що забезпечить необхідну прогнозованість для всіх інституцій країни. Впевнена, що рішення буде знайдено.

Ольга Стефанішина, для РБК-Україна