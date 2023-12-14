Одобрят ли в ЕС вступительные переговоры с Украиной и программу на 50 млрд евро

Выполнила ли Украина требования ЕС для старта переговоров

Украина выполнила все согласованные с Европейской комиссией рекомендации, полученные вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме того, парламент проголосовал в целом за 3 ключевых закона, определенных Еврокомиссией, как дополнительные шаги в Пакете расширения от 8 ноября 2023 года. Кроме того, правительством одобрен законопроект о добросовестном лоббировании по европейским стандартам и зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Об угрозе блокирования со стороны Венгрии

Дискуссии с нашими партнерами по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС продолжаются. На сегодняшний день есть поддержка 26 стран-членов. Никаких сомнений в нашей приверженности реформам и результатам нет.

Мы продолжаем двусторонний диалог с венгерской стороной. На днях у меня была личная встреча с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой мы обсудили все ключевые вопросы, в том числе по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договорились совместно работать над имплементацией соответствующих решений.

Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству. В то же время есть понимание, что в повестке заседания Европейского совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной. На сегодняшний день есть возможности для диалога и поиска решение для открытия переговоров.

Одобрит ли ЕС программу поддержки на 50 млрд евро

У Украины есть поддержка государств-членов ЕС в вопросе предоставления пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Есть понимание, что принятие решения является вопросом экономической стабильности и выживания Украины.

В то же время, соответствующая помощь является частью общей бюджетной рамки Европейского союза, и есть определенные дискуссии по бюджетным вопросам. Но среди партнеров есть четкое понимание того, что поддержка Украины должна продолжаться.

На встречах в Брюсселе подчеркнула критическую важность продления макрофинансовой поддержки для Украины, что обеспечит необходимую прогнозируемость для всех институтов страны. Уверена, что решение будет найдено.

Ольга Стефанишина, для РБК-Украина