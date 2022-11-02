Не розвіддані. ЗМІ дізналися нові деталі наради щодо ядерного удару в РФ

Інформація про розмови російського військового командування щодо можливості застосування ядерної зброї проти України була не розвідувальними даними, а аналітичною довідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел видання, інформація про нараду російських військових щодо застосування ядерної зброї містилася у доповіді Національної розвідувальної ради. Але вона "не була необробленими розвідданими і спиралася не на занадто надійні джерела".

У CNN зазначають, що деякі американські чиновники вважають інформацію про обговорення росіян "вирваною з контексту".

Також частина найвищого керівництва США була дуже стурбована такими повідомленнями, пише видання. На думку ряду американських чиновників, серед росіян панує дедалі більше розчарування діями армії Росії на полі бою, яке може призвести до розпачу.