Чи розпочато досудове розслідування щодо можливого збагачення заступника генпрокурора: що кажуть в НАБУ

Як раніше писали журналісти, під час повномасштабної війни родина заступника генпрокурора Ігоря Мустеци суттєво збагатилася: придбала елітну нерухомість у Києві та Чернівцях і дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів. Також батько Мустеци у березні 2022 року вивіз у Румунію 1,1 млн доларів та 100 тисяч євро готівкою, яку не задекларував.

Нагадаємо, Ігор Мустеца родом із Чернівців, має ступінь магістра права та є кандидатом юридичних наук. Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар’єру в прокуратурі.

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