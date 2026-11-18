"Стандартний діапазон залишається незмінним - 25-60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше", - сказав Веніславський.

Водночас ві зазначив, що закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачають мобілізацію всіх громадян України віком від 25 до 60 років включно.

Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто.

"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", - додав нардеп.

За ого словами, порівнюючи з довоєнним періодом стрімко зростає кількість громадян віком від 25 до 60 років, які раптом стали студентами, учнями чи ліцеїстами спеціальних професійно-технічних закладів освіти.

Водночас це законна підстава для отримання відстрочки від призову. Коли ми лише дискутували ці питання в парламенті, окремі колеги говорили, що не можна так поводитися з "дітьми", яким 25-45 років, бо це негативно вплине на їхній морально-психологічний стан.

"На жаль, популізм у парламенті превалює", - зазначив Веніславський.