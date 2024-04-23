Чи реально перенести виробництво Patriot в Україну: відповідь посла

Маркарова пояснила, що будівництво заводів для виробництва західних ППО в Україні є цілком можливим.

"Така задача у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента в США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота", - сказала посол.

Вона зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

"Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проекти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot", - додала вона.