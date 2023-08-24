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Чи не ракета. NYT назвало ще одну версію падіння літака Пригожина

Фото: NYT назвало ще одну версію падіння літака Пригожину (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вибух на борту літака, який належить голові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, призвів до падіння літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американські та інші західні офіційні особи повідомили виданню, що вибух на борту літака, найімовірніше, призвів до його падіння. 

"Вибух міг бути спричинений бомбою або іншим пристроєм, закладеним у літак, хоча розглядаються й інші версії, наприклад, фальсифікація палива", - пише видання.

Падіння літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет. У мережі відразу почали писати про те, що літак належить Пригожину.

Після цього в Росавіації підтвердили, що Пригожин був одним із пасажирів авіалайнера. При цьому офіційно смерть засновника ПВК "Вагнера" все ще не підтвердили.

Однією з версій причин авіакатастрофи, яку поширюють у Telegram-каналах, є збиття російськими системами ППО.

Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген Пригожин