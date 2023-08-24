Чи не ракета. NYT назвало ще одну версію падіння літака Пригожина

Американські та інші західні офіційні особи повідомили виданню, що вибух на борту літака, найімовірніше, призвів до його падіння.

"Вибух міг бути спричинений бомбою або іншим пристроєм, закладеним у літак, хоча розглядаються й інші версії, наприклад, фальсифікація палива", - пише видання.

Падіння літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет. У мережі відразу почали писати про те, що літак належить Пригожину.

Після цього в Росавіації підтвердили, що Пригожин був одним із пасажирів авіалайнера. При цьому офіційно смерть засновника ПВК "Вагнера" все ще не підтвердили.

Однією з версій причин авіакатастрофи, яку поширюють у Telegram-каналах, є збиття російськими системами ППО.

Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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