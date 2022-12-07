Чи проводять в Україні планові та екстрені операції: роз'яснення МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

У МОЗ пояснюють, що невідкладна медична допомога надаватиметься пацієнтам у повному обсязі. Тому екстрені хірургічні втручання (негайно або протягом кількох годин) та термінові операції (у межах доби) проводитимуться в належні терміни.

Проте, щоб зменшити навантаження, в Україні тимчасово призупинили проведення планових операцій (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта).

Рішення щодо терміновості операції може приймати виключно лікар.