Чи проводять в Україні планові та екстрені операції: роз'яснення МОЗ

В Україні попри відключення світла продовжують проводити екстрені та термінові операції. Водночас проведення планових операцій призупинили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Facebook.
У МОЗ пояснюють, що невідкладна медична допомога надаватиметься пацієнтам у повному обсязі. Тому екстрені хірургічні втручання (негайно або протягом кількох годин) та термінові операції (у межах доби) проводитимуться в належні терміни.
Проте, щоб зменшити навантаження, в Україні тимчасово призупинили проведення планових операцій (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта).
Рішення щодо терміновості операції може приймати виключно лікар.
Раніше ми повідомляли, що в Україні призупиняються планові госпіталізації та операції, щоб не перевантажувати лікарні.
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