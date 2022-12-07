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Проводят ли в Украине плановые и экстренные операции: разъяснение Минздрава

Фото: в Украине приостановили проведение плановых операций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине, несмотря на отключение света, продолжают проводить экстренные и срочные операции. В то же время проведение плановых операций было приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

В Минздраве объясняют, что неотложная медицинская помощь будет предоставляться пациентам в полном объеме. Поэтому экстренные хирургические вмешательства (немедленно или в течение нескольких часов) и срочные операции (в пределах суток) будут проводиться в надлежащие сроки.

Однако, чтобы уменьшить нагрузку, в Украине временно приостановили проведение плановых операций (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента).

Решение о срочности операции может принимать исключительно врач.

Ранее мы сообщали, что в Украине приостанавливаются плановые госпитализации и операции, чтобы не перегружать больницы.

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