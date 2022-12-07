Проводят ли в Украине плановые и экстренные операции: разъяснение Минздрава

В Украине, несмотря на отключение света, продолжают проводить экстренные и срочные операции. В то же время проведение плановых операций было приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

В Минздраве объясняют, что неотложная медицинская помощь будет предоставляться пациентам в полном объеме. Поэтому экстренные хирургические вмешательства (немедленно или в течение нескольких часов) и срочные операции (в пределах суток) будут проводиться в надлежащие сроки.

Однако, чтобы уменьшить нагрузку, в Украине временно приостановили проведение плановых операций (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента).

Решение о срочности операции может принимать исключительно врач.