Чи продовжить Україна пільгу на ввіз електрокарів? Гетманцев дав остаточну відповідь

"Друзі, багато хто питає про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення - придбавайте до кінця року.", - пише Гетманцев.

Водночас він звернувся до імпортерів електрокарів, зазначивши, що рішення не змінять попри спроби його лобіювати.

"Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів", - наголосив Гетманцев.

Крім того, він порадив імпортерам конкурувати за споживача якістю та маркетингових, а не податковими лазівками. Водночас Гетманцев порадив не вірити обіцянкам окремих персон, які обіцяють пільгу.

"Так, і відправте за відомою адресою тих, хто пільгу вам обіцяє. Не соромтеся. Можете прямо від мого імені", - резюмував він.

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів в Україну діють до 31 грудня 2025 року. Тобто, електрокари звільнені від справи мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).