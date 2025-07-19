Чи продовжить Україна пільгу на ввіз електрокарів? Гетманцев дав остаточну відповідь

Україна не буде продовжувати пільговий ввіз електрокарів. Така норма діятиме лише до кінця 2025 року.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Друзі, багато хто питає про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення - придбавайте до кінця року.", - пише Гетманцев.
Водночас він звернувся до імпортерів електрокарів, зазначивши, що рішення не змінять попри спроби його лобіювати.
"Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів", - наголосив Гетманцев.
Крім того, він порадив імпортерам конкурувати за споживача якістю та маркетингових, а не податковими лазівками. Водночас Гетманцев порадив не вірити обіцянкам окремих персон, які обіцяють пільгу.
"Так, і відправте за відомою адресою тих, хто пільгу вам обіцяє. Не соромтеся. Можете прямо від мого імені", - резюмував він.
Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів в Україну діють до 31 грудня 2025 року. Тобто, електрокари звільнені від справи мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).
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