Продлит ли Украина льготу на ввоз электрокаров? Гетманцев дал окончательный ответ

"Друзья, многие спрашивают о льготном ввозе электрокаров. Напоминаю, что льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет. Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение - приобретайте до конца года.", - пишет Гетманцев.

В то же время он обратился к импортерам электрокаров, отметив, что решение не изменят, несмотря на попытки его лоббировать.

"Имейте порядочность в стране, которая каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров", - подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он посоветовал импортерам конкурировать за потребителя качеством и маркетинговыми, а не налоговыми лазейками. В то же время Гетманцев посоветовал не верить обещаниям отдельных персон, которые обещают льготу.

"Да, и отправьте по известному адресу тех, кто льготу вам обещает. Не стесняйтесь. Можете прямо от моего имени", - резюмировал он.

Отметим, что согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года. То есть, электрокары освобождены от дела пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).