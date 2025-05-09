Чи продовжить Лев XIV курс Папи Франциска: відповідь посла Ватикану

"Дякуємо Богу за обрання нового Папи, Лева XIV. Я особисто мало знаю нового Папу, з ним зустрівся тільки один раз, по конкретним питанням. Тому, щиро кажучи, не знаю, чи від Лева XIV можемо очікувати змін", - сказав він.

За його словами, в своїй першій промові після обрання новий Папа Римський підкреслив свою подяку Папі Франциску.

"В мене таке враження, що його намір є продовжити служіння свого попередника Папи Франциска", - припустив Кульбокас.

При цьому, він зазначив, що наразі складно коментувати, чи для кардиналів це був вибір, про який вони вже думали перед конклавом, чи ні.

"Їм заборонено ділитись такою інформацією, тому не знаємо нічого про шлях, якому вони пройшли до обрання саме Лева ХIV", - додав посол.