ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи призупиниться просування ЗСУ у разі підриву дамби у Сватовому: відповідь військових

Новость на русском →
Сватове, Субота 07 січня 2023 14:00
Чи призупиниться просування ЗСУ у разі підриву дамби у Сватовому: відповідь військових Фото: у ЗСУ пояснили, чи є загроза у разі підриву дамби у Сватовому(Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У разі підриву окупантами дамби Сватівського водосховища у Луганській області робота ЗСУ дещо ускладниться. Однак для підриву росіянам знадобиться час та певна підготовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", - сказав він.

Водночас Череватий зазначив, що підрив водосховища - це важкий технологічний процес, тому незрозуміло, чи росіяни готові до нього.

"Підрив будь-якою серозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - пояснив речник.

Він додав, що бої на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області тривають. За словами Череватого, російські війська перегруповуються на цьому напрямку і намагаються контратакувати, зокрема у районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка. Проте ЗСУ відбивають атаки та завдають втрат ворогу.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, окупанти можуть планувати підрив дамби водосховища у Сватовому, аби сповільнити ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Збройні сили України Вибух у Сватово Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет