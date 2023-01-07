Приостановится ли продвижение ВСУ в случае подрыва дамбы в Сватово: ответ военных
В случае подрыва оккупантами дамбы Сватовского водохранилища в Луганской области работа ВСУ несколько усложнится. Однако для подрыва россиянам понадобится время и подготовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", - сказал он.
В то же время Череватый отметил, что подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс, поэтому непонятно, готовы ли россияне к нему.
"Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или тоже делают информационные вбросы - мы будем видеть", - объяснил спикер.
Он добавил, что бои на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются. По словам Череватого, российские войска перегруппировываются на этом направлении и пытаются контратаковать, в частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. Однако ВСУ отбивают атаки и наносят потери врагу.
Напомним, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты могут планировать подрыв дамбы водохранилища в Сватово, чтобы замедлить ВСУ.
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