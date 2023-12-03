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Чи призначають субсидію, якщо є борг за комуналку: відповідь Мінсоцполітики

Фото: українцям пояснили, чи можна отримати субсидію, якщо є борг за комуналку (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Субсидію на комунальні послуги здебільшого не призначають, коли є заборгованість. Але є певні винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики у Telegram.

Зазначається, що житлова субсидія не призначається, якщо  Пенсійним фондом отримано інформацію про простроченої на понад 3 місяці заборгованості. Субсидію не призначать, якщо така заборгованість перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Але навіть за таких обставин субсидію можна отримати. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації заборгованості. Копія такого договору додається до заяви на субсидію.

Також у разі відмови у призначенні житлової субсидії людина може ще раз подати відповідну заяву. Але тоді потрібно вказати перелік тих послуг, за якими заборгованість відсутня.

 

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

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