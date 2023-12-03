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Назначают ли субсидию, если есть долг за коммуналку: ответ Минсоцполитики

Фото: украинцам объяснили, можно ли получить субсидию, если есть долг за коммуналку (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Субсидию на коммунальные услуги в большинстве случаев не назначают, когда есть задолженность. Но есть некоторые исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Telegram.

Отмечается, что жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена информация о просроченной более чем на 3 месяца задолженности. Субсидию не назначат, если такая задолженность превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Но даже при таких обстоятельствах можно получить субсидию. Для этого следует заключить договор реструктуризации задолженности. Копия такого договора прилагается к заявлению на субсидию.

Также в случае отказа в назначении жилищной субсидии человек может еще раз подать соответствующее заявление. Но тогда нужно указать перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность.

 

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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