Чи припинять соцвиплати українцям, які виїхали за кордон: що кажуть в уряді

"Ми припинили виплату допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які більше 90 днів не були в країні", - сказала вона.

За її словами, для людей з інвалідністю вирішили цього не робити, бо не впевнені, що ті виплати, які там є, достатні для того, щоб ці люди змогли добре почуватися за кордоном.

"Плюс розуміємо, що не так багато людей з інвалідністю за кордон виїхало. Переважна більшість повернулися назад, або не виїжджали взагалі через складності для свого здоров'я і соціалізацію", - сказала Жолнович.

Також міністр наголосила, що пенсії громадянам, які виїхали, уряд точно продовжуватиме платити, тому що це зароблені людиною гроші.

На уточнювальне запитання, чи розглядається припинення будь-яких інших виплат для цієї категорії людей, Жолнович відповіла заперечно.

Соціальна допомога в бюджеті

У бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

З 1 серпня автоматично продовжено виплати тільки на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки.

Нагадаємо, видатки державного бюджету 2024 року на соціальну сферу складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.