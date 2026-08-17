Чи причетна РФ до вибуху на заводі боєприпасів під Римом: що кажуть у Міноборони

Офіційні особи залишили без коментарів питання про те, чи виготовляє підприємство боєприпаси для України. Водночас очільник оборонного відомства спростував припущення про можливу російську диверсію.

"Ніхто не має жодних ознак того, що це могло бути чимось іншим, окрім внутрішньої проблеми", - наголосив Крозетто.

Франко-німецька оборонна група KNDS, якій належить завод, підтвердила, що наразі триває розслідування всіх обставин події.

Перевірка версій та реакція опозиції

Тим часом прокурори перевіряють можливий зв'язок між вибухом на заводі під Римом та подібними інцидентами на військових об'єктах у Болгарії. Слідчі від коментарів ЗМІ відмовилися.

На тлі події лідер опозиційної партії Azione Карло Календа закликав уряд терміново поінформувати парламент.

"Ми не можемо залишатися в невизначеності щодо можливої російської гібридної атаки", - заявив політик.

Що передувало

Нагадаємо, інцидент стався 13 серпня на підприємстві KNDS Ammo Italy у Коллеферро, розташованому на південний схід від Рима. Спочатку на території заводу виникла пожежа, після чого пролунав вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Вибух стався у цеху, де пресують порох. За словами очевидців, спершу вони почули потужний звук вибуху, а згодом на підприємстві увімкнулася система тривоги.