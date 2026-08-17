Причастна ли РФ к взрыву на заводе боеприпасов под Римом: что говорят в Минобороны

Официальные лица оставили без комментариев вопрос о том, производит ли предприятие боеприпасы для Украины. В то же время глава оборонного ведомства опроверг предположение о возможной российской диверсии.

"Никто не имеет никаких признаков того, что это могло быть чем-то другим, кроме внутренней проблемы", - подчеркнул Крозетто.

Франко-немецкая оборонная группа KNDS, которой принадлежит завод, подтвердила, что продолжается расследование всех обстоятельств происшествия.

Проверка версий и реакция оппозиции

Между тем, прокуроры проверяют возможную связь между взрывом на заводе под Римом и подобными инцидентами на военных объектах в Болгарии. Следователи от комментариев СМИ отказались.

На фоне происшествия лидер оппозиционной партии Azione Карло Календ призвал правительство срочно проинформировать парламент.

"Мы не можем оставаться в неопределенности по поводу возможной российской гибридной атаки", - заявил политик.

Что предшествовало

Напомним, инцидент произошел 13 августа на предприятии KNDS Ammo Italy в Коллеферро, расположенном к юго-востоку от Рима. Сначала на территории завода возник пожар, после чего раздался взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв произошел в цехе, где прессуют порох. По словам очевидцев, сначала они услышали мощный звук взрыва, а затем на предприятии включилась система тревоги.