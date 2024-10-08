Чи працюватимуть світлофори у Києві без світла: до чого готуватися водіям
За умов блекауту у Києві буде працювати більшість світлофорів. Їх роботу забезпечать шафи резервного живлення, які зможуть працювати у такому режимі до 24 годин.
Про це розповів начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП “ЦОДР” Дмитро Якубовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер "Київ24.news".
Він додав, що столиця продовжує закупівлю цих шаф. Деякі світлофори вже були до них підключені.
За його словами, станом на 8 жовтня, вже було встановлено 107 таких шаф. Це забезпечить альтернативне живлення 145 світлофорних об’єктів. Також Якубовський повідомив, що наразі планується закупити ще близько 300 шаф. Їх встановлять у найкоротший час після прибуття у Київ.
“Всього у нас на балансі 738 світлофорних об’єктів, але потрібно значно менше – 500-550 шаф резервного живлення, щоб покрити усі світлофорні об’єкти”, - резюмував він.
Чи можливі відключення енергопостачання цією зимою?
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Це пов'язано із наслідками російських обстрілів українських енергетичних об'єктів, а також із тим, що атакувати їх росіяни планують й надалі.
Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні заявила, що взимку в Україні може не бути світла до 18 години на добу. Цей прогноз не є точним та залежить від багатьох факторів.
Однак, згідно з прогнозами українського уряду, масових відключень світла може не бути до кінця жовтня, а то й до початку листопада. Такий сценарій є оптимістичним та базується на відсутності нових масштабних атак РФ по українській енергетиці. Окрім цього, в уряді кажуть, що проблем із енергопостачанням за таких умов може не бути й взимку, хіба що під час дуже сильних морозів.
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