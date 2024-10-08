Чи працюватимуть світлофори у Києві без світла: до чого готуватися водіям

За умов блекауту у Києві буде працювати більшість світлофорів. Їх роботу забезпечать шафи резервного живлення, які зможуть працювати у такому режимі до 24 годин.

Про це розповів начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП “ЦОДР” Дмитро Якубовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер "Київ24.news" .

Він додав, що столиця продовжує закупівлю цих шаф. Деякі світлофори вже були до них підключені.

За його словами, станом на 8 жовтня, вже було встановлено 107 таких шаф. Це забезпечить альтернативне живлення 145 світлофорних об’єктів. Також Якубовський повідомив, що наразі планується закупити ще близько 300 шаф. Їх встановлять у найкоротший час після прибуття у Київ.

“Всього у нас на балансі 738 світлофорних об’єктів, але потрібно значно менше – 500-550 шаф резервного живлення, щоб покрити усі світлофорні об’єкти”, - резюмував він.

Чи можливі відключення енергопостачання цією зимою?

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Це пов'язано із наслідками російських обстрілів українських енергетичних об'єктів, а також із тим, що атакувати їх росіяни планують й надалі.

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