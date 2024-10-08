ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи працюватимуть світлофори у Києві без світла: до чого готуватися водіям

Вівторок 08 жовтня 2024 17:37
UA EN RU
Чи працюватимуть світлофори у Києві без світла: до чого готуватися водіям Фото: відключення світла у Києві (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

За умов блекауту у Києві буде працювати більшість світлофорів. Їх роботу забезпечать шафи резервного живлення, які зможуть працювати у такому режимі до 24 годин.

Про це розповів начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП “ЦОДР” Дмитро Якубовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер "Київ24.news".

Він додав, що столиця продовжує закупівлю цих шаф. Деякі світлофори вже були до них підключені.

За його словами, станом на 8 жовтня, вже було встановлено 107 таких шаф. Це забезпечить альтернативне живлення 145 світлофорних об’єктів. Також Якубовський повідомив, що наразі планується закупити ще близько 300 шаф. Їх встановлять у найкоротший час після прибуття у Київ.

“Всього у нас на балансі 738 світлофорних об’єктів, але потрібно значно менше – 500-550 шаф резервного живлення, щоб покрити усі світлофорні об’єкти”, - резюмував він.

Чи можливі відключення енергопостачання цією зимою?

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Це пов'язано із наслідками російських обстрілів українських енергетичних об'єктів, а також із тим, що атакувати їх росіяни планують й надалі.

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні заявила, що взимку в Україні може не бути світла до 18 години на добу. Цей прогноз не є точним та залежить від багатьох факторів.

Однак, згідно з прогнозами українського уряду, масових відключень світла може не бути до кінця жовтня, а то й до початку листопада. Такий сценарій є оптимістичним та базується на відсутності нових масштабних атак РФ по українській енергетиці. Окрім цього, в уряді кажуть, що проблем із енергопостачанням за таких умов може не бути й взимку, хіба що під час дуже сильних морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою