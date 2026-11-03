Чи працюватиме метро у Києві поки електротранспорт на паузі: що кажуть в КМДА

Робота метрополітену

Київський метрополітен станом на вечір 3 листопада продовжує працювати у штатному режимі. Водночас подальше функціонування підземки напряму залежатиме від ситуації в енергосистемі України.

Незважаючи на зупинку руху наземного електротранспорту та запровадження екстрених відключень електроенергії у столиці, метро залишається основним засобом пересування та працює без збоїв.

Водночас у комунальному підприємстві наголошують, що через нестабільну ситуацію в мережі можливі оперативні зміни у роботі підземки.

"Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП "Київський метрополітен"", - зазначили у підприємстві.

Автобуси замість трамваїв та тролейбусів

З вечора 3 листопада у Києві тимчасово призупиняється рух тролейбусів та трамваїв через критичну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену ворожими обстрілами. Для збереження сполучення на ключових напрямках запустять дублюючі автобуси.

У "Київпастрансі" зазначають, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних резервів, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.