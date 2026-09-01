Чи працює ПриватБанк у Києві під час тривалої тривоги: офіційна відповідь

Як наголосили у пресслужбі ПриватБанку, банк дбає про життя і безпеку своїх працівників і клієнтів. Тому не піддає їх ризику.

"Наразі під час оголошення повітряної тривоги з метою безпеки життя та здоровʼя працівників та клієнтів відділення ПриватБанку не працюють", - сказали у пресслужбі банку у відповідь на запит РБК-Україна.

Тривалі повітряні тривоги у Києві

Наприкінці серпня Росія перейшла до нової тактики терору Києва. Ворог впродовж доби хвилями запускає ударні дрони на Київ. Частина з них - реактивні, що ускладнює їх перехоплення силами ППО.

Впродовж доби у Києві можуть оголошувати понад 10 повітряних тривог. Це паралізує роботу міста, тому Кабмін та Рада оборони Києва вирішили переглянути правила безпеки, які діють у столиці. Зокрема, можуть змінити роботу метро між правим та лівим берегом, послабити комендантську годину і не тільки.

Детальніше про те, як можуть змінити правила безпеки під час тривог у Києві, РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі - за посиланням.