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Чи повернуться графіки 4 липня? Прогноз щодо відключень від "Укренерго"

19:28 03.07.2026 Пт
1 хв
Українцям нагадали про потребу ощадливого споживання світла
aimg Валерій Ульяненко
Чи повернуться графіки 4 липня? Прогноз щодо відключень від "Укренерго" Фото: 4 липня світло в Україні не вимикатимуть (Getty Images)
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В Україні у суботу, 4 липня, не застосовуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри скасування обмежень, українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. У ці години промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Водночас у вечірній період - з 16:00 до 23:00 - громадян закликають обмежити споживання електрики, оскільки навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Причини повернення обмежень раніше

Запровадження графіків до цього було пов'язане із різким стрибком споживання через спеку в Україні. Масове ввімкнення кондиціонерів збільшило навантаження на систему щонайменше на 25%.

Крім того, на дефіцит потужності вплинули планові ремонти, відновлення пошкодженої російськими атаками інфраструктури, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та кількох областях ввели графіки аварійних відключень світла. Це сталось через високий рівень споживання електроенергії та перевантаження обладнання в умовах спеки.

Зазначимо, раніше від знеструмлень найбільше потерпала Сумська область, але тепер ситуація змінилась і найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині через постійні обстріли росіян.

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