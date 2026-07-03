Чи повернуться графіки 4 липня? Прогноз щодо відключень від "Укренерго"

В Україні у суботу, 4 липня, не застосовуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Попри скасування обмежень, українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. У ці години промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Водночас у вечірній період - з 16:00 до 23:00 - громадян закликають обмежити споживання електрики, оскільки навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Причини повернення обмежень раніше

Запровадження графіків до цього було пов'язане із різким стрибком споживання через спеку в Україні. Масове ввімкнення кондиціонерів збільшило навантаження на систему щонайменше на 25%.

Крім того, на дефіцит потужності вплинули планові ремонти, відновлення пошкодженої російськими атаками інфраструктури, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.