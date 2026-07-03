Чи повернуться графіки 4 липня? Прогноз щодо відключень від "Укренерго"
В Україні у суботу, 4 липня, не застосовуватимуть графіки відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Попри скасування обмежень, українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. У ці години промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.
Водночас у вечірній період - з 16:00 до 23:00 - громадян закликають обмежити споживання електрики, оскільки навантаження на енергосистему традиційно зростає.
Причини повернення обмежень раніше
Запровадження графіків до цього було пов'язане із різким стрибком споживання через спеку в Україні. Масове ввімкнення кондиціонерів збільшило навантаження на систему щонайменше на 25%.
Крім того, на дефіцит потужності вплинули планові ремонти, відновлення пошкодженої російськими атаками інфраструктури, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.
Нагадаємо, сьогодні у Києві та кількох областях ввели графіки аварійних відключень світла. Це сталось через високий рівень споживання електроенергії та перевантаження обладнання в умовах спеки.
Зазначимо, раніше від знеструмлень найбільше потерпала Сумська область, але тепер ситуація змінилась і найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині через постійні обстріли росіян.