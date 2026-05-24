Чи повернеться Україна до супутників "Січ": відповідь Інституту космічних досліджень

Україна не відновлюватиме запуск космічних апаратів серії "Січ", оскільки ці технології багато в чому базувалися на старій радянській спадщині та поспішних рішеннях. Подальші розробки можливі лише при співпраці із міжнародними партнерами.
Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів головний науковий співробітник, ексдиректор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров.
Головне:
Супутники цієї серії були орієнтовані на дослідження Землі з космосу. За словами Олега Федорова, це був перехідний етап, який частково базувався на російсько-українській кооперації і був продовженням ще радянської спадщини супутникових серій, зокрема типу "Океан-О".
Хоча згодом з’явився суто український етап ("Січ-1", "Січ-2", "Січ-2М"), технологічний час цих апаратів минув.
"Космічні технології мають спиратися на нові розробки, а якщо їх не було 10 років, то відновити попередній рівень дуже складно. Перспективи можливі тільки у кооперації з тими, хто зараз займає провідні позиції у космічній галузі", - наголосив експерт, відповідаючи на запитання, чи повернеться Україна до лінійки "Січ".
Він також пояснив, що останній супутник цієї серії, виведений на орбіту в січні 2022 року, створювався у занадто стислі терміни.
"Останній крок у межах цієї програми був у 2019-му. Тоді Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості вирішило, що до ювілею Незалежності України у 2021-му треба запустити новий апарат. Але це був поспішний проєкт, який реалізували у складних умовах і він не дав очікуваного результату", - констатував Федоров.
Окрім серії "Січ", через повномасштабне вторгнення Україна втратила ще один фактично готовий науковий апарат - "Іоносат-Мікро". Це був пріорітетний проєкт.
Цей супутник мав виявляти ознаки катастрофічних явищ через аналіз параметрів іоносфери. Його розробило КБ "Південне", а внутрішню апаратуру створили львівські та дніпровські науковці спільно з партнерами з Польщі та Болгарії.
"Це мав бути комплексний експеримент, перед війною проєкт був фактично готовим, однак його так і не реалізували... Час минув, тому, очевидно, доведеться працювати вже над чимось іншим", - підсумував Федоров.
