Чи повернеться спека в Україну після дощів: прогноз синоптиків

"На цьому тижні температура дещо знизиться до більш комфортних значень, відступить спекотна погода, яка була на вихідних", - сказала вона та додала, що спека була обумовлена надходженням теплих повітряних мас з півдня та південного сходу.

Зараз повітряні потоки змінюються і переважатиме західний, північно-західний вітер. "З північних широт будуть надходити більш прохолодні повітряні маси", - повідомила Птуха.

За даними Укргідрометцентру, на цьому тижні у більшості областей прогнозується 12-17 градусів вночі та 21-26 градусів вдень. На заході буде прохолодніше, а на південному сході тепліше - 27-32 градусів вдень.

Рекордна спека та зміна погоди

"Чогось аномального в таких коливаннях немає. Це типова погода літня, яка змінюється, чергується. Було поле підвищеного тиску, антициклон, не будо опадів, і це співпало з тим, що надійшла тепла повітряна маса. Тому у нас були такі високі значення температури", - сказала синоптик.

За її словами, тепер змінилися повітряні потоки. З вчорашнього дня дощі та зниження температури поступово охоплюють територію України із заходу вже до Києва, а атмосферний фронт приніс опади, грозові дощі.

Укргідрометцентр поки що не прогнозує повернення надвисоких температур, які спостерігалися на цих вихідних (до 38 градусів). "Але погодні умови будуть чергуватися. Десь 13 серпня можуть бути вищі значення температури", - сказала вона та додала, що це можуть бути показники вище 30 градусів.