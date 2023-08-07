Вернется ли жара в Украину после дождей: прогноз синоптиков

На выходных температура в Украине местами поднялась до 38 градусов. После дождей в начале недели температура может снова повыситься, но не до рекордных отметок.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"На этой неделе температура несколько снизится до более комфортных значений, отступит жаркая погода, которая была на выходных", - сказала она и добавила, что жара была обусловлена поступлением теплых воздушных масс с юга и юго-востока.

Сейчас воздушные потоки меняются и преобладает западный, северо-западный ветер. "С северных широт будут поступать более прохладные воздушные массы", - сообщила Птуха.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в большинстве областей прогнозируется 12-17 градусов ночью и 21-26 градусов днем. На западе будет прохладнее, а на юго-востоке теплее - 27-32 градусов днем.

Рекордная жара и изменение погоды

"Чего-то аномального в таких колебаниях нет. Это типичная погода летняя, которая меняется, чередуется. Было поле повышенного давления, антициклон, не было осадков, и это совпало с тем, что поступила теплая воздушная масса. Поэтому у нас были такие высокие значения температуры" , – сказала синоптик.

По ее словам, сейчас изменились воздушные потоки. Со вчерашнего дня дожди и понижение температуры постепенно охватывают территорию Украины с запада уже до Киева, а атмосферный фронт принес осадки, грозовые дожди.

Укргидрометцентр пока не прогнозирует возвращения сверхвысоких температур, которые наблюдались в эти выходные (до 38 градусов). "Но погодные условия будут чередоваться. Где-то 13 августа могут быть более высокие значения температуры", - сказала она и добавила, что это могут быть показатели выше 30 градусов.