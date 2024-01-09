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Чи потрібно українцям носити маски: що кажуть у МОЗ

Фото: Ігор Кузін, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

"У всіх регіонах України зараз спостерігається неепідемічний рівень. Тобто перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ, включаючи COVID, поки немає", - розповів Кузін.

За його словами, в середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тисяч нових випадків зараження на грип, ГРВІ та COVID. Кількість госпіталізацій у середньому за тиждень - 4 тисячі випадків.

Головний санлікар уточнив, що як серед хворих, так і серед госпіталізованих майже 50% - діти. Це притаманно ГРВІ.

При цьому він нагадав, що щодо маскового режиму в окремих установах, організаціях чи навчальних закладах рішення ухвалюють обласні комісії ТЕБ та НС.

"Станом на сьогодні, з огляду на те, що ми поки що знаходимося в неепідемічному рівні, таких рішень на рівні областей ще не було", - зазначив Кузін.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 8 січня, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав мешканців столиці знову носити маски у людних місцях.

Він пояснив такий заклик тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала дотримуватись маскового режиму, щоб уникнути зараження COVID-19.

Чиновник також уточнював, що у Києві щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус.

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