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Нужно ли украинцам носить маски: что говорят в Минздраве

Фото: Игорь Кузин, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине пока сохраняется неэпидемический уровень опасности. Поэтому носить маски жителям не обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"Во всех регионах Украины сейчас наблюдается неэпидемический уровень. То есть превышения эпидемического порога по гриппу и другим ОРВИ, включая COVID, пока нет", - рассказал Кузин. 

По его словам, в среднем в неделю фиксируют от 130 до 150 тысяч новых случаев заражения гриппом, ОРВИ и COVID. Количество госпитализаций в среднем за неделю - 4 тысячи случаев. 

Главный санврач уточнил, что как среди заболевших, так и среди госпитализированных почти 50% составляют дети. Это характерно для ОРВИ. 

При этом он напомнил, что относительно масочного режима в отдельных учреждениях, организациях или учебных заведениях решения принимают областные комиссии ТЭБ и ЧС. 

"По состоянию на сегодня, учитывая, что мы пока что находимся в неэпидемическом уровне, таких решений на уровне областей еще не было", - отметил Кузин. 

Что предшествовало 

Напомним, еще вчера, 8 января, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах

Он объяснил такой призыв тем, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала соблюдать масочный режим, чтобы избежать заражения COVID-19.

Чиновник также уточнял, что в Киеве еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. 

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