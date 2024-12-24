Чи потрібно прогрівати варіатор CVT у мороз: подробиці

Нюанси варіатора CVT

З усіх видів трансмісій безступінчастий варіатор CVT (Continuously Variable Transmission – безперервно змінювана трансмісія), певно, має найбільш сумнівну репутацію. Так, з одного боку вона зручна у користуванні, забезпечує плавну зміну швидкості авто і нескладна конструктивно. Але натомість вона має декілька ключових частин, які потребують особливої уваги, принаймні, на машині з пробігом. І щоб коробка передач CVT прослужила більш-менш довго, варто дотримуватись кількох умов – і серед них дотримання температурного режиму агрегата.

Чому варіатор треба прогрівати

Масове поширення безступінчастої автоматичної трансмісії останніми роками пояснюється її простотою – в неї немає цілого комплекту валів, шестерень і синхронізаторів, які замінені лише пасом і двома розсувними шківами, відомим і веденим. Шківи складаються з двох рухомих половинок, їх розсуває спеціальний привод, чим змінюється робочий діаметр шківів. Тобто разом з діаметром змінюється і передавальне число трансмісії.

Але, крім елементарних шківів в сучасних варіаторах використовується металевий (!) пас, відтак, і шківи доводиться робити по-особливому міцними. Необхідна також і особлива олива, яка фактично грає дві протилежні ролі: і змащує, і знижує прослизання, а на додачу ще й охолоджує механізм.

І ось ця (майже без перебільшення!) чарівна олива має дуже вузький діапазон робочих температур: 60 – 100 С. І в межах цих градусів водієві дуже бажано утримувати свою безступінчасту коробку передач.

Проблема у тому, що взимку холодна олива варіатора не забезпечує належного захисту конічним поверхням шківів і металевому ременю. За великим рахунком, олива варіатора сама по собі є одним із ключових компонентів варіатора, адже на її особливих властивостях побудований весь принцип його роботи. Коли ця рідина холодна, то тертя між металевим ременем та шківами недостатньо для передання великого обертового моменту. Через це починається прослизання, яке провокує подряпини і задири на поверхнях конусів та фатальне зношення ременя. І для їхнього збереження варіатор обов'язково прогрівати перед поїздкою, особливо якщо вона пов’язана з значними навантаженнями.

Як прогрівати безступінчастий варіатор CVT

На жаль, під час роботи машини на місці на холостому ходу варіатор прогрівається дуже повільно – навіть гарячий двигун не значить, що робочої температури набрав і загрегатований з ним варіатор. Найшвидше трансмісія типу CVT прогрівається під час руху, але крім того є спосіб прискорити прогрів більшості безступінчастих коробок на місці.

Прогрів варіатора на ходу . Плавно зрушивши з місця, на перших кількох кілометрах уникайте штурму бордюрів, енергійних розгонів та ривків. Як правило, у русі CVT повністю прогрівається через 15 - 20 хвилин – і тільки після цього можна їхати без обмежень, навантажуючи коробку максимальним обертовим моментом.

. Плавно зрушивши з місця, на перших кількох кілометрах уникайте штурму бордюрів, енергійних розгонів та ривків. Як правило, у русі CVT повністю прогрівається через 15 - 20 хвилин – і тільки після цього можна їхати без обмежень, навантажуючи коробку максимальним обертовим моментом. Прогрів варіатора на місці. Ті безступінчасті трансмісії, які мають у собі гідротрансформатор (він у більшості нинішніх CVT замінює зчеплення), можна більш-менш швидко прогріти на місці. Достатньо поставити селектор в положення D або R та 5 – 10 хвилин утримувати машину гальмівною педаллю.

Коротко

Приведені вище поради особливо важливі для власників автомобілів з пробігом понад 100 тисяч кілометрів, на яких варіатори вже використали більшу частину свого ресурсу. Між тим, ремонтувати такі трансмісії доволі дорого, і для власника вживаної машини це може бути неабиякою проблемою. При тому що дбайливе ставлення до варіатора та періодична заміна оливи на свіжу може суттєво продовжити ресурс такої коробки.