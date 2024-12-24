Нужно ли прогревать вариатор CVT в мороз: подробности

Нюансы вариатора CVT

Из всех видов трансмиссий бесступенчатый вариатор CVT (Continuously Variable Transmission - непрерывно изменяемая трансмиссия), пожалуй, имеет наиболее сомнительную репутацию. Да, с одной стороны она удобна в использовании, обеспечивает плавное изменение скорости авто и несложная конструктивно. Но зато она имеет несколько ключевых частей, которые требуют особого внимания, по крайней мере, на машине с пробегом. И чтобы коробка передач CVT прослужила более-менее долго, следует соблюдать несколько условий - и среди них соблюдение температурного режима агрегата.

Почему вариатор надо прогревать

Массовое распространение бесступенчатой автоматической трансмиссии в последние годы объясняется ее простотой - у нее нет целого комплекта валов, шестерен и синхронизаторов, которые заменены лишь ремнем и двумя раздвижными шкивами, ведомым и ведомым. Шкивы состоят из двух подвижных половинок, их раздвигает специальный привод, чем изменяется рабочий диаметр шкивов. То есть вместе с диаметром меняется и передаточное число трансмиссии.

Но, кроме элементарных шкивов в современных вариаторах используется металлический (!) ремень, следовательно, и шкивы приходится делать по-особенному прочными. Необходимо также и особое масло, которое фактически играет две противоположные роли: и смазывает, и снижает проскальзывание, а в придачу еще и охлаждает механизм.

И вот это (почти без преувеличения!) волшебное масло имеет очень узкий диапазон рабочих температур: 60 - 100 С. И в пределах этих градусов водителю очень желательно удерживать свою бесступенчатую коробку передач.

Проблема в том, что зимой холодное масло вариатора не обеспечивает должной защиты коническим поверхностям шкивов и металлическому ремню. По большому счету, масло вариатора само по себе является одним из ключевых компонентов вариатора, ведь на его особых свойствах построен весь принцип его работы. Когда эта жидкость холодная, то трения между металлическим ремнем и шкивами недостаточно для передачи большого крутящего момента. Из-за этого начинается проскальзывание, которое провоцирует царапины и задиры на поверхностях конусов и фатальный износ ремня. И для их сохранности вариатор обязательно прогревать перед поездкой, особенно если она связана со значительными нагрузками.

Как прогревать бесступенчатый вариатор CVT

К сожалению, во время работы машины на месте на холостом ходу вариатор прогревается очень медленно - даже горячий двигатель не значит, что рабочей температуры набрал и загрегатированный с ним вариатор. Быстрее всего трансмиссия типа CVT прогревается во время движения, но кроме того есть способ ускорить прогрев большинства бесступенчатых коробок на месте.

Прогрев вариатора на ходу . Плавно сдвинувшись с места, на первых нескольких километрах избегайте штурма бордюров, энергичных разгонов и рывков. Как правило, в движении CVT полностью прогревается через 15 - 20 минут - и только после этого можно ехать без ограничений, нагружая коробку максимальным крутящим моментом.

. Плавно сдвинувшись с места, на первых нескольких километрах избегайте штурма бордюров, энергичных разгонов и рывков. Как правило, в движении CVT полностью прогревается через 15 - 20 минут - и только после этого можно ехать без ограничений, нагружая коробку максимальным крутящим моментом. Прогрев вариатора на месте. Те бесступенчатые трансмиссии, которые имеют в себе гидротрансформатор (он в большинстве нынешних CVT заменяет сцепление), можно более-менее быстро прогреть на месте. Достаточно поставить селектор в положение D или R и 5 - 10 минут удерживать машину тормозной педалью.

Вкратце

Приведенные выше советы особенно важны для владельцев автомобилей с пробегом более 100 тысяч километров, на которых вариаторы уже использовали большую часть своего ресурса. Между тем, ремонтировать такие трансмиссии довольно дорого, и для владельца подержанной машины это может быть большой проблемой. При том что бережное отношение к вариатору и периодическая замена масла на свежее может существенно продлить ресурс такой коробки.