Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо зробив це до 18 травня: відповідь Міноборони

З 18 травня всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані у військкоматах. Це треба зробити попри те, що раніше інформація вже була оновлена.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому .

Так, у Міністерстві оборони наголошують, що з 18 травня усі без виключення військовозобов’язані повинні оновити свої персональні дані.

При цьому, тим громадянам, які у своєму військово-обліковому документі мають відмітку про "виключення з військового обліку", не потрібно приходити для оновлення своїх даних, кажуть у Генштабі, хоча є умова.

"Але за умови - якщо така інформація вже міститься у відповідних державних реєстрах та людина зможе пред’явити такий документ на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника", - додали у відомстві.

Новий закон про мобілізацію в Україні

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Його норми стосуються військового обліку, призову, відповідальності для ухилянтів і не лише.

Зокрема, всім військовозобов'язаним потрібно обов'язково оновити свої дані у ТЦК. Це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+, прийти до ТЦК особисто, а також у центрах надання адміністративних послуг. На це відведено 60 днів.

Докладніше про зміни у законі про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.