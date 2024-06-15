Чи потрібно дітям продовжувати вчитися на літніх канікулах: думка психолога

Експертка відразу зазначає, що примус - це найгірший варіант розвитку подій, адже таким чином у дитину виникнуть негативні асоціації до навчання загалом.

"Дитину треба заохочувати до пізнання чогось нового. Батькам слід подбати про те, як провести літо з користю для здоров'я, для фізичного, психологічного й інтелектуального розвитку дитини", - наголошує Олена Герженій.

Варто розуміти, що навантажувати навчанням дитину влітку, не залишаючи вільного часу, неправильно. Намагайтеся балансувати між розвитком, інтелектуальними іграми та відпочинком.

"Батькам треба зробити так, щоб дитина пізнавала щось нове в ігровій формі. Так мозок працюватиме й матиме їжу для роздумів. Для дітей молодшого шкільного віку потрібно у буденних справах знаходити зв'язок із пізнанням. Наприклад, просити дитину прочитати вивіску, яку бачите, чи порахувати речі, які ви купили", - наводить приклад проведення часу психолог.

Дитині підліткового віку також варто допомогти організувати свій час, тому що тинейджери особливо схильні до прокрастинації. Це стається у випадку, коли на них навалюється багато завдань, їм не вдається з цим впоратися, й у результаті виникають негативні емоції.

"Якщо йдеться про школярів середніх класів і підлітків, яким потрібно кудись вступати, готуватись до іспиту, то у цьому віці дитині треба допомогти збалансувати час для відпочинку і навчання, бо вона ще не дуже добре володіє тайм-менеджментом", - пояснює Герженій.

Літні канікули в Україні 2024

Згідно з постановою уряду від 28 липня 2023 року №708 та рекомендаціям Міносвіти для місцевих влад школи можуть самостійно визначати дату останнього дзвоника та початку літніх канікул.

За рекомендацією МОН літні канікули розпочинаються 29 червня, хоча в містах дати відрізнялися, та будуть тривати до 1 вересня. У червні в школах буде тривати атестація та компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат.

Однак кожна школа може встановити графік навчання та додаткових занять для дітей за власним розсудом.