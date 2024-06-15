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Нужно ли детям продолжать учиться на летних каникулах: мнение психолога

Заставлять ли ребенка учиться на летних каникулах (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые родители считают, что на каникулах ребенок должен отдыхать, а некоторые продолжают заниматься с ребенком, чтобы поддерживать уровень знаний. Лучший вариант - это заинтересовать ребенка и развивать его кругозор.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала психолог и гештальт-консультант Елена Гержений.

Эксперт сразу отмечает, что принуждение - это плохой вариант развития событий, ведь таким образом у ребенка возникнут негативные ассоциации к обучению в целом.

"Ребенка нужно поощрять к познанию чего-то нового. Родителям следует позаботиться о том, как провести лето с пользой для здоровья, для физического, психологического и интеллектуального развития ребенка", - отмечает Елена Гержений.

Следует понимать, что нагружать обучением ребенка летом, не оставляя свободного времени, неправильно. Старайтесь балансировать между развитием, интеллектуальными играми и отдыхом.

"Родителям нужно сделать так, чтобы ребенок узнавал что-то новое в игровой форме. Так мозг будет работать, и у него будет еда для размышлений. Для детей младшего школьного возраста нужно в обыденных вещах находить связь с познанием. Например, просить ребенка прочитать вывеску, которую видите, или сосчитать вещи, которые вы купили", - приводит пример времяпрепровождения психолог.

Ребенку подросткового возраста также следует помочь организовать свое время, потому что тинейджеры особенно склонны к прокрастинации. Это происходит в случае, когда на них наваливается много задач, им не удается справиться с этим, и в результате возникают негативные эмоции.

"Если речь идет о школьниках средних классов и подростках, которым нужно куда-то поступать, готовиться к экзамену, то в этом возрасте ребенку нужно помочь сбалансировать время для отдыха и обучения, потому что он еще не очень хорошо владеет тайм-менеджментом", - объясняет Гержений.

Летние каникулы в Украине 2024

Согласно постановлению правительства от 28 июля 2023 года №708 и рекомендациям Минобразования для местных властей школы могут самостоятельно определять дату последнего звонка и начала летних каникул.

По рекомендации МОН летние каникулы начинаются 29 июня, хотя в городах даты отличались, и продлятся до 1 сентября. В июне в школах продлится аттестация и компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь.

Однако каждая школа может установить график обучения и дополнительных занятий для детей по своему усмотрению.

Ранее мы рассказывали, что с сентября 2024 года в первых классах уменьшится количество учеников.

Мы также делились подборкой летних лагерей для ребенка, где можно безопасно отдохнуть.

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