Чи потрібний автовласнику другий комплект шин на дисках: подробиці

Про свій другий комплект шин водії зазвичай згадують, коли наближається новий сезон і настає час перевзувати машину. І ось тут ми починаємо заздрити тим, хто тримає обидва сезонні комплекти на власних дисках. Хоча мінуси у такого варіанту теж є.

Ті, хто купує окремі диски для другого комплекту шин, найчастіше мають на меті економію часу і коштів. Але крім того бувають й інші міркування.

Чому краще мати зимову гуму на дисках

Щоб обзавестися двома комплектами шин, зимовим і літнім, у повному "сборі", потрібно витратити певну суму грошей і провести організаційні заходи. А саме – вирішити, якого розміру шини і диски придбати, знайти їх, збортувати і відбалансувати на шиномонтажі. В обмін на це власник отримає так переваги:

Нижча ціна сезонного перевзування в подальшому. Навіть якщо міняти змонтовані колеса не самотужки, а звертатись для цього на шиномонтаж, процедура буде обходитись значно дешевше – адже не потрібно буде оплачувати монтаж шин на диски і балансування;

Більша свобода при черговій сезонній зміні шин. Не потрібно виїжджати на шиномонтаж, чекати там у живій черзі чи записуватись "на прийом" до шиномонтажників за телефоном. Треба лише дістати колеса з балкона чи далекого кутка гаража, приготувати штатний домкрат і виділити на роботу близько години;

Збортовані на диски шини дозволяється зберігати у будь-якому положенні та у штабелі будь-якої висоти. На відміну від "голих" шин, гума на дисках не втратить форму;

Запровадивши в обіг другий комплект дисків, можна поберегти від втрати "товарного" вигляду стильні литі диски. Щоб їх не псували жорсткий сніг, крига і соляні розчини, дорогі диски можна перевести у статус суто літніх, а для суворих зимових умов придбати недорогі штамповані диски;

При покупці другого комплекту дисків доречно буде заразом вирішити питання розмірності для зимових коліс. Йдеться про те, що можна, придбавши диски меншого розміру, підібрати вигідніші для зимових умов шини з більшими профілем та діаметром.

Не все так просто

Між тим, якщо підійти до питання з точки зору холодного розрахунку, може з’ясуватись, що купувати другий набір дисків не завжди раціонально. Перш за все, далеко не кожен водій вважатиме комфортним перевзувати машину самостійно, навіть якщо треба буде просто переставити "готові" колеса. Адже це потребує того ж таки часу і фізичних зусиль: сучасне колесо важить близько 15 кг, а момент відкручування/закручування колісних болтів складає порядку 70 – 150 Нм.

По-друге, все одно дуже бажано їхати на шиномонтаж, бо раз на сезон рекомендується перевірити балансування кожного колеса у зборі. Хоча якщо ви їздите акуратно і хорошими дорогами, перевіряти балансування коліс можна раз на рік. Щоправда, тоді потрібно буде уважніше дослухатися шумів і вібрацій у зоні коліс.

Коротко

І попри все, не менше половини автомобілістів не відмовились би мати обидва комплекти шин на "власних" дисках. Як на нас, вирішальним чинником тут є незалежність від послуг шиномонтажників, які, крім іншого, часто мають не дуже високу репутацію як сервісмени.