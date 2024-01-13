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Чи постраждала енергетика через сьогоднішню ракетну атаку: відповідь Міненерго

Фото: Міненерго повідомило про стан енергетики після атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетика України не постраждала внаслідок масованого обстрілу України 13 січня. Але в країні знеструмлені 131 населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

Зазначається, що енергетичні об'єкти України не були пошкоджені через ракетну атаку. Але минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області. Було пошкоджено обладнання на території станції.

Також у Дніпропетровській області через ворожі обстріли відключалася повітряна лінія 330 кВ, а в Сумській області  було знеструмлено 8 населених пунктів.

У Миколаївській області через обстріл Очакова та Баштанського району були знеструмлення. Також було припинено постачання газу 32 споживачам в одному із сіл області.

В Україні були відключення світла через негоду:

  • у Дніпропетровській області без світла 41 населений пункт (понад 3,3 тис. споживачів);
  • Кіровоградській - 38 (понад 2,6 тис. абонентів);
  • Миколаївській - 23;
  • Запорізькій - 15;
  •  Хмельницькій - 14 (понад 2 тис. споживачів).

Міненерго наголошує, що сьогодні дефіциту в енергосистемі немає, але прогнозується імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови. Українців закликають заощаджувати, особливо у пікові години: з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.

Атака на Україну 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Також на тлі російської атаки Польща підіймала у небо літаки. Порушень повітряного простору не було зафіксовано.

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