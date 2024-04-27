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Усиливает ли РФ ПВО в Крыму из-за переданных США ракет ATACMS: ответ Плетенчука

Украина, Суббота 27 апреля 2024 09:45
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Усиливает ли РФ ПВО в Крыму из-за переданных США ракет ATACMS: ответ Плетенчука Фото: спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент РФ занимается восстановлением системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об усилении пока речь даже не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Здесь вопрос не в том, чтобы ее (ПВО - ред) усилить, а чтобы восстановить. Потому что предыдущая атака немного изменила конфигурацию ПВО Крыма, в связи с тем, что эти системы ПВО были банально уничтожены", - сказал он.

По словам Плетенчука, тот факт, что враг будет восстанавливать утраченные позиции ПВО в Крыму, даже не обсуждается.

"Единственное, как вы видите, они даже используют носитель крылатых ракет в качестве корабля ПВО и он с этой задачей не справился", - отметил спикер.

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