Чи посиляться бої на Донбасі після відступу росіян з Херсона: оцінка експерта

Звільнення і тактична перемога

Він зазначив, що звільнення правого берега Дніпра у Херсонській області значно погіршило ситуацію окупантів на півдні.

"Звільнення правобережжя Херсонщини - це дуже важливо. Це не тільки звільнення території, але й тактично та стратегічно важлива перемога. Тому що сьогодні ми повністю контролюємо правобережжя. Це дає нам буфер безпеки саме з лівим берегом за рахунок бар’єру у вигляді Дніпра, а також це змусило російських окупантів на сьогодні розміщуватися на лівому березі, де їм, м’яко кажучи, не дуже комфортно. Тому що лівий берег знаходиться повністю на відкритій площі", - сказав Коваленко.

Експерт пояснив, що українські війська тримають під вогневим контролем лівий берег Херсонської області. Тому ситуація на східному березі Дніпра для окупантів не краща, ніж була на західному. Оскільки удари ЗСУ зменшили ефективність логістики та системи управління.

"На це пішло декілька місяців, щоб всі ці умови (для контрнаступу - ред.) сформувати та підготувати, щоб їм не було можливості взагалі утримувати правобережжя. На лівому березі це все буде значно прискорено шляхом того, що у них там вже не працює система забезпечення", - підкреслив експерт.

Окупанти посилять штурми на сході

Коваленко зазначив, що підтримувати забезпечення окупантів на південному фронті російське командування буде через Крим. Проте через пошкодження Кримському мосту цей шлях наразі малоефективний.

За його словами, окупанти можуть налагодити логістику через Донецьку область. Однак для цього російські війська спробують захопити Авдіївку, Бахмут та Вугледар.

"Для них критично важливо забезпечити південний плацдарм іншими постачаннями за рахунок залізниці. Це можливо зробити за рахунок сходу, Донбаського плацдарму. Зі сходу вони можуть відновити залізничне постачання, але для цього їм треба взяти під повний контроль, окупувати Авдіївку, Бахмут, а також Вугледар", - заявив Коваленко.

Експерт вважає, що російська армія може посилити штурми у цьому напрямку, щоб забезпечити логістику, оскільки ЗСУ тримають під вогневим контролем залізничні шляхи.