Усилятся ли бои на Донбассе после отступления россиян из Херсона: оценка эксперта

Освобождение и тактическая победа

Он отметил, что освобождение правого берега Днепра в Херсонской области значительно усугубило ситуацию оккупантов на юге.

"Освобождение правобережья Херсонской области - это очень важно. Это не только освобождение территории, но и тактически, и стратегически важная победа. Потому что сегодня мы полностью контролируем правобережье. Это дает нам буфер безопасности именно с левым берегом за счет барьера в виде Днепра, а также это заставило российских оккупантов на сегодняшний день размещаться на левом берегу, где им, мягко говоря, не очень комфортно. Потому что левый берег находится полностью на открытой площади", - сказал Коваленко.

Эксперт объяснил, что украинские войска держат под огневым контролем левый берег Херсонской области. Поэтому ситуация на восточном берегу Днепра для оккупантов не лучше, чем была на западном. Поскольку удары ВСУ снизили эффективность логистики и системы управления.

"На это ушло несколько месяцев, чтобы все эти условия (для контрнаступления - ред.) сформировать и подготовить, чтобы им не было возможности вообще удерживать правобережье. На левом берегу это все будет значительно ускорено путем того, что у них там уже не работает система обеспечения", - подчеркнул эксперт.

Оккупанты усилят штурмы на востоке

Коваленко отметил, что поддерживать обеспечение оккупантов на южном фронте российское командование будет через Крым. Однако из-за повреждения Крымского моста этот путь пока малоэффективен.

По его словам, оккупанты могут наладить логистику через Донецкую область. Однако для этого российские войска попытаются захватить Авдеевку, Бахмут и Угледар.

"Для них критически важно обеспечить южный плацдарм другими поставками за счет железной дороги. Это возможно сделать за счет востока, Донбасского плацдарма. С востока они могут возобновить железнодорожные поставки, но для этого им нужно взять под полный контроль, оккупировать Авдеевку, Бахмут, а также Угледар", - заявил Коваленко.

Эксперт считает, что российская армия может усилить штурмы на этом направлении, чтобы обеспечить логистику, поскольку ВСУ держат под огневым контролем железнодорожные пути.