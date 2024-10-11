Чи посилить РФ удари по Україні на тлі збільшення виробництва бомб Д-30СН: думка експерта

Експерт нагадав, що для ударів авіабомбами потрібні носії. А їхня кількість у РФ не збільшується такими ж темпами, як і виробництво Д-30СН.

"Цього року випустили всього два Су-57, хоча мали десь 10-15. Тобто у них просто не вистачає носіїв, щоб збільшити інтенсивність ударів", - пояснив Романенко.

Він уточнив, що якщо виробництво таких авіабомб у Росії зросте втричі, то фактично втричі зростуть їхні запаси.

"Можливо, застосування збільшиться на 15-20% за рахунок Су-57. Щоб утричі більше полетіло на нас цих бомб, такого я не чекаю", - розповів Романенко.

Але, як уточнив експерт, навіть незважаючи на те, що значного посилення ударів не буде, у збільшенні запасів таких бомб у РФ немає нічого хорошого.