Усилит ли РФ удары по Украине на фоне увеличения производства бомб Д-30СН: мнение эксперта

Эксперт напомнил, что для ударов авиабомбами необходимы носители. А их число у РФ не увеличивается такими же темпами, как и производство Д-30СН.

"В этом году выпустили всего два Су-57, хотя должны были где-то 10-15. То есть у них просто не хватает носителей, чтобы увеличить интенсивность ударов", - объяснил Романенко.

Он уточнил, что если производство таких авиабомб в России вырастет в три раза, то фактически в три раза вырастут их запасы.

"Возможно, применение увеличится на 15-20% за счет Су-57. Чтобы втрое больше полетело на нас этих бомб, такого я не ожидаю", - рассказал Романенко.

Но, как уточнил эксперт, даже несмотря на то, что значительного усиления ударов не будет, в увеличении запасов таких бомб у РФ "нет ничего хорошего".