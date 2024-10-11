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Усилит ли РФ удары по Украине на фоне увеличения производства бомб Д-30СН: мнение эксперта

Иллюстративное фото: российские бомбардировщики регулярно атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Россия нарастила производство планирующих бомб Д-30СН. Но это не приведет к значительно большему количеству ударов по украинским городам.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Эксперт напомнил, что для ударов авиабомбами необходимы носители. А их число у РФ не увеличивается такими же темпами, как и производство Д-30СН.

"В этом году выпустили всего два Су-57, хотя должны были где-то 10-15. То есть у них просто не хватает носителей, чтобы увеличить интенсивность ударов", - объяснил Романенко. 

Он уточнил, что если производство таких авиабомб в России вырастет в три раза, то фактически в три раза вырастут их запасы.

"Возможно, применение увеличится на 15-20% за счет Су-57. Чтобы втрое больше полетело на нас этих бомб, такого я не ожидаю", - рассказал Романенко.

Но, как уточнил эксперт, даже несмотря на то, что значительного усиления ударов не будет, в увеличении запасов таких бомб у РФ "нет ничего хорошего".

Д-30СН

Стоит заметить, что бомбы Д-30СН отличаются от обычных КАБов, которые россияне запускают по украинским населенным пунктам.

Одно из главных отличий - дальность полета. Такие бомбы могут достигать целей на расстоянии от 90 километров. При этом по мощности они схожи с ФАБ-250, в которой масса боевой части - 100 килограмм.

Более детально о таких авиабомбах - в материале РБК-Украина.

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