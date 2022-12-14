Чи пошкоджені енергооб’єкти через атаку на Київ? В "Укренерго" дали відповідь

Під час атаки дронів на Київ та область у середу, 14 грудня, енергетичні об’єкти не зазнали ушкоджень. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною попри запуску блока на атомній станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.
Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.
"Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників", - додали в Укренерго.
В "Укренерго" зазначили, що вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції.
"Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми", - додали в компанії.
Наразі всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Як повідомлялось, станом на вівторок, 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним. Крім того, РФ обстріляла кілька районів на Донбасі, пошкодивши енергетичні об’єкти.
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