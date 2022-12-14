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Повреждены ли энергообъекты из-за атаки на Киев? В "Укрэнерго" дали ответ

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Киев, Среда 14 декабря 2022 11:45
Повреждены ли энергообъекты из-за атаки на Киев? В "Укрэнерго" дали ответ Фото: в "Укрэнерго" рассказали, повреждены ли энергообъекты из-за атаки на Киев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов на Киев и область в среду, 14 декабря, энергетические объекты не получили повреждений. Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной, несмотря на запуск блока на атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА были сбиты", - говорится в сообщении.

Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.

"Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", - добавили в Укрэнерго.

В "Укрэнерго" отметили, что вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции.

"Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы", - добавили в компании.

На данный момент всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

Как сообщалось, по состоянию на вторник, 13 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, дефицит электроэнергии остается значительным. Кроме того, РФ обстреляла несколько районов на Донбассе, повредив энергетические объекты.

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