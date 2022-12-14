Повреждены ли энергообъекты из-за атаки на Киев? В "Укрэнерго" дали ответ

Во время атаки дронов на Киев и область в среду, 14 декабря, энергетические объекты не получили повреждений. Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной, несмотря на запуск блока на атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА были сбиты", - говорится в сообщении.

Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.

"Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", - добавили в Укрэнерго.

В "Укрэнерго" отметили, что вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции.

"Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы", - добавили в компании.

На данный момент всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.