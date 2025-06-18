Чи поновить РФ обстріли енергосистеми України: думка експерта

Омельченко зазначив, що останні місяці не було масованих обстрілів РФ саме з фокусом на енергосистему. В основному росіяни атакують цивільне населення для того, щоб посіяти хаос та змусити Україну капітулювати.

"Вони змінили фокус обстрілів з енергосистеми на просто по населенню, ми це бачимо чітко. Чи будуть вони знов-таки відновлювати обстріли? Ну, по атомних станціях це безглуздо обстрілювати. Немає ніякого сенсу, оскільки вони достатньо добре захищені. А можливо по підстанціях", - сказав експерт.

Він нагадав, що були обстріли по підстанціях компанії "Укренерго" з видачі потужності на атомних станціях.

За словами Омельченка, це теж небезпечно і фактично прирівнюється до обстрілів атомних блоків, тому що якщо буде моментально створена замкнена потужність за рахунок обстрілів, то це може призвести до аварій на атомних блоках.

"Цей сценарій теж можливий, але яка його ймовірність? Я думаю, тут потрібно включати теорію ймовірності. Це важко сказати. В мене інформації, на відміну від президента України немає, тому я нічого не можу сказати, чи будуть обстріли, чи Росія буде в основному фокусуватись на обстрілах цивільного населення", - зазначив експерт.