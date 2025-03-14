Чи погодилася РФ на перемир'я з Україною: що сказав Путін і як відреагував Трамп

Що сказав Путін

Учора ввечері Путін заявив, що згоден з ідеєю про перемир'я, але при цьому заявив про "нюанси" питання. Зокрема, він нібито стурбований тим, хто контролюватиме дотримання перемир'я по всій лінії фронту.

"Хто буде віддавати накази про припинення бойових дій? Хто визначить, де і хто порушив можливу домовленість про припинення вогню? І потім, хто на кого буде звалювати відповідальність за порушення цієї домовленості? Це все питання, які потребують ретельного вивчення з обох сторін. Тому сама по собі ідея правильна, і ми, безумовно, її підтримуємо. Але є питання, які ми повинні обговорити", - сказав диктатор, додавши, що, можливо, йому знадобиться обговорити ідею перемир'я з президентом США Дональдом Трампом.

Як реагує Трамп

Учора ж на заяву Путіна відреагував Трамп. Американський президент сподівається, що Путін вчинить правильно щодо питання перемир'я з Україною. На його думку, заява Путіна про перемир'я була неповною. Він також Трамп сказав, що якщо Росія не погодиться, це буде "дуже розчаровуючим моментом для всього світу".

"У мене є важелі впливу (на Путіна, - ред.), але я не хочу зараз говорити про них, тому що зараз ми з ними розмовляємо, і, судячи із заяв, які він зробив сьогодні, вони були досить позитивними, я думаю", - додав Трамп.

Зазначимо, вчора до Москви на зустріч із Путіним їздив спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Наразі деталей їхньої зустрічі немає. Однак, за словами радника президента США з питань національної безпеки Майка Волтца, Трамп ухвалить рішення про подальші кроки після звіту Віткоффа про поїздку.

Перемир'я на 30 днів: у чому суть

Нагадаємо, на зустрічі в Саудівській Аравії Україна погодилася на ідею США про повне припинення вогню - в небі, на морі та по всій лінії фронту. Єдина умова - згода РФ і американська делегація зобов'язалася донести суть переговорів до відома Кремля. Йдеться про перемир'я на 30 днів, але з можливістю продовження.