Чи плануються застосування графіків і відключення світла в листопаді: відповідь Міненерго

З чого все почалося

"У соціальних мережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Міністерство енергетики вкотре вирішило спростувати такого роду інформацію.

Жодних обмежень поки що не планується

У Міненерго зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній території України.

"Більше того - наразі в резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії", - зазначили чиновники.

Саме тому зараз обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

У яких випадках можливі відключення

У Міністерстві сказали, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку Росії.

Там додали, що раніше цю інформацію намагалися поширювати різні псевдоексперти. Однак відключень не відбулося ні в березні, ні в жовтні.

"Наголошуємо: відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", - повідомили в Міненерго.

Що саме сказав нардеп

В інтерв'ю "Телеграфу" член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що в Україні планові відключення світла нібито можуть бути вже в листопаді навіть без ворожих обстрілів.

Також він сказав, що обмеження нібито з великою ймовірністю будуть навіть у тому разі, якщо російські окупанти не здійснюватимуть ракетних обстрілів і атак дронами.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".